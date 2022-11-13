Полузащитник «Баварии» Мусиала стал самым молодым игроком, сыгравшим сто матчей за мюнхенцев

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей за мюнхенскую команду во всех турнирах, сообщает Opta.

Матч 14-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (2:0) стал для 19-летнего хавбека сотым за «Баварию».

Мусиала сыграл свой юбилейный матч в возрасте 19 лет и 259 дней, ранее ни один футболист мюнхенцев не достигал отметки в сто матчей, будучи настолько юным.

В текущем сезоне немецкий хавбек сыграл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.