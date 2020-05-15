Полузащитник «Айнтрахта» Желсон Фернандеш объявил о завершении карьеры

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Желсон Фернандеш закончит карьеру по окончании сезона-2019/20. Футболист объявил об этом у себя в Twitter.

— Для меня большая честь провести свой последний сезон в футболе в составе «Айнтрахта», — написал Фернандеш. — Я буду очень стараться в оставшейся части сезона, выкладываться каждую минуту, что проведу на поле.

В сезоне-2019/20 33-летний Фернандеш провел за «Айнтрахт» 20 матчей в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. За всю карьеру швейцарец успел поиграть за «Сьон», «Манчестер Сити», «Сент-Этьен», «Кьево», «Лестер», «Удинезе», «Спортинг», «Фрайбург» и «Ренн».

Es ist ein Privileg und ein gro?es Gl?ck, die Saison vor meinem Karriereende mit Eintracht Frankfurt abschlie?en zu k?nnen. Ich werde bis zur letzten Sekunde Gas geben, in jedem Training und in jeder Spielminute, in der ich zum Einsatz kommen sollte. pic.twitter.com/ZDBDIqj6H0 — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) May 14, 2020

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В 26-м туре бундеслиги «Айнтрахт» примет на своем поле «Боруссию М». Матч состоится в субботу, 16 мая, начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Айнтрахта» — 2,95, ничья — 3,55, победа «Боруссии М» — 2,35.