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Полузащитник «Айнтрахта» Желсон Фернандеш объявил о завершении карьеры

13:15

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Желсон Фернандеш закончит карьеру по окончании сезона-2019/20. Футболист объявил об этом у себя в Twitter.

— Для меня большая честь провести свой последний сезон в футболе в составе «Айнтрахта», — написал Фернандеш. — Я буду очень стараться в оставшейся части сезона, выкладываться каждую минуту, что проведу на поле.

В сезоне-2019/20 33-летний Фернандеш провел за «Айнтрахт» 20 матчей в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. За всю карьеру швейцарец успел поиграть за «Сьон», «Манчестер Сити», «Сент-Этьен», «Кьево», «Лестер», «Удинезе», «Спортинг», «Фрайбург» и «Ренн».

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В 26-м туре бундеслиги «Айнтрахт» примет на своем поле «Боруссию М». Матч состоится в субботу, 16 мая, начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Айнтрахта» — 2,95, ничья — 3,55, победа «Боруссии М» — 2,35.

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