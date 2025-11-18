Футбол
Сегодня, 20:02

Полански стал главным тренером гладбахской «Боруссии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Боруссии» Ойген Полански стал полноценным главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба.

39-летний поляк подписал контракт до 2028 года.

Полански стал исполнять обязанности главного тренера с сентября 2025 года, когда гладбахцы уволили Херардо Сеоане. В 8 матчах под руководством Полански «Боруссия» одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и трижды уступила.

После 10 туров «Боруссия» с 9 очками занимает 12-е место в немецкой Бундеслиге.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Кейн: «Тухель был главной причиной, по которой я в итоге перешел в «Баварию»

Bild: форварда дортмундской «Боруссии» Адейеми оштрафовали за хранение оружия
