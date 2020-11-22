Покер Холанна принес «Боруссии» победу над «Гертой»
Дортмундская «Боруссия» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Герту» со счетом 5:2.
Покер на счету Эрлина Холанна, еще один гол забил Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили дублем Матеуса Куньи.
После этого матча «Боруссия» с 18 очками занимает второе место в бундеслиге, «Герта» с 7 очками — на 13-й строчке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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