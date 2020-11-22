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Покер Холанна принес «Боруссии» победу над «Гертой»

00:24
21 ноября. Берлин. «Герта» — «Боруссия» Дортмунд 2:5. Холанн отмечает гол. Фото AFP
21 ноября. Берлин. «Герта» — «Боруссия» Дортмунд 2:5. Холанн отмечает гол. Фото AFP
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Дортмундская «Боруссия» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Герту» со счетом 5:2.

Покер на счету Эрлина Холанна, еще один гол забил Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили дублем Матеуса Куньи.

После этого матча «Боруссия» с 18 очками занимает второе место в бундеслиге, «Герта» с 7 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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