Подольски хочет сыграть на Олимпиаде

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее 34-летний футболист объявлял о завершении международной карьеры, сообщает Sport Bild.

«Конечно, я хотел бы сыграть на Олимпиаде. Это большая честь для любого спортсмена. И если у тренерского штаба будет интерес, то я готов дать положительный ответ», — сказал Подольски.

Нападающий провел за сборную Германии 130 матчей, в которых забил 49 мячей. В 2014 году он выиграл чемпионат мира.

Сейчас Подольски выступает в чемпионате Японии.