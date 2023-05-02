Почеттино настаивает на трансфере Мане в «Челси»

Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси», настаивает на переходе форварда «Баварии» Садио Мане в лондонский клуб, сообщает Football Insider.

Ранее сообщалось, что «Челси» объявит о назначении Почеттино уже на этой неделе. Ожидается, что он начнет работу в клубе со следующего сезона.

Мане выступает за «Баварию» с лета прошлого года. Он провел 35 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.