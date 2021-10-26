Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал тюремное заключение защитника команды Люки Эрнандеса.

«Это все смешно, полная чушь. Он женат, это его жена, а теперь он должен сесть в тюрьму из-за истории, которая произошла много лет назад! Чушь», — передает слова Хенесса издание Sport1.

В октябре суд приговорил 25-летнего Эрнандеса к шести месяцам тюрьмы за нарушение судебного приказа.

В 2017 году, после громкой ссоры и драки, футболисту и его супруге Амелии де ла Оса Льоренте запретили приближаться друг другу на расстояние менее чем 500 метров. Однако пара вскоре помирилась и, ослушавшись приговора, отправилась на отдых в Майами.

Эрнандес перешел в «Баварию» в 2019 году за рекордные для клуба 80 млн евро. Контракт рассчитан до июня 2024 года.