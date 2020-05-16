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Почему отменен гол «Фрайбурга»? «Лейпциг» сохранил ничью

19:45
16 мая. Лейпциг. «Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1. 16 мая. Лейпциг. «Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1.
16 мая. Лейпциг. «Лейпциг» — «Фрайбург» — 1:1.
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На 90+4-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» — «Фрайбург» (1:1) рефери Мануэль Грефе отменил взятие ворот хозяев поля, не засчитав гол Робина Коха. Такое решение принял не сам судья, а видеоарбитр Даниэль Шлегер и его помощник Кристиан Фишер.

Они изучили видеозапись и определили, что в момент подачи штрафного удара одним из игроков «Фрайбурга» девятый номер гостей Лукас Хелер, который затем сделал голевой пас, зашел за линию офсайда: его плечо оказалось ближе к линии ворот, чем колено защитника «Лейпцига» Лукаса Клостерманна.

Теперь у «Фрайбурга» есть шанс одержать победу в следующем туре — дома 23 мая в игре против «Вердера». Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу хозяев равен 2,45. (Александр Бобров)

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РБ Лейпциг — Фрайбург

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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