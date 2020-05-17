Почему не засчитан гол «Баварии»? Как определяется офсайд

На 19-й минуте матча 26-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Бавария» арбитр Бастиан Данкерт не засчитал взятие ворот хозяев поля. Видеоарбитр Тобиас Райхель и его помощник Кристиан Фишер верно определили, что в момент передачи Сержа Гнабри Томас Мюллер оказался в положении «вне игры» и затем поразил ворота. 25-й номер мюнхенцев зашел за линию офсайда, располагаясь ближе к линии ворот, чем мяч и любой из полевых игроков «Униона». Заступ был достаточно большим, но второй ассистент Маркус Хеккер не разобрался в эпизоде, потому что занимал неправильную позицию.

Напомню, что игрок находится в положении «вне игры», если:

— любая часть его головы, тела или ноги в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде располагается на половине поля соперника ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Само по себе нахождение в положении «вне игры» не является нарушением правил. Оно наказывается, когда футболист вмешивается в игру (играет в мяч или касается его), мешает сопернику или получает преимущество. (Александр Бобров)

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