Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии (3:2) похвалил свою команду. Тем не менее, он считает, что нужно лучше было действовать во втором тайме.

— Сегодня нужна была только победа, это была наша цель, и мы ее достигли, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Поэтому комплимент команде. Впереди им предстоит провести еще много матчей. Поэтому важно такие матчи как этот решать в свою пользу. С одной стороны, эта победа демонстрирует менталитет команды, а с другой, тот класс, которым она обладает. Было непросто, особенно во втором тайме. Мы вели 2:0 и это было заслуженно. Но затем мы сами усложнили себе жизнь, совершив несколько позиционных ошибок. Мы должны были действовать лучше. У Джошуа Киммиха особый менталитет и невероятные качества. Поэтому он движется по пути становления одним из тех футболистов, которые оказывают значительное влияние на клуб.