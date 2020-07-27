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Племянник экс-президента «Баварии» Хенесса возглавил «Хоффенхайм»

12:12
Себастьян Хенесс. Фото twitter.com/tsghoffenheim.
Себастьян Хенесс. Фото twitter.com/tsghoffenheim.
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Главный тренер «Баварии II», фарм-клуба мюнхенского клуба, Себастьян Хенесс возглавил «Хоффенхайм». Племянник бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса заключил контракт до лета 2023 года, сообщает официальный сайт «Хоффенхайма».

Подготовка к новому сезона начнется 2 августа.

38-летний Себастьян Хенесс возглавил «Баварию II» летом 2019 года и вместе с командой сходу победил в третьей бундеслиге.

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