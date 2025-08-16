«Гамбург» в дополнительное время обыграл «Пирмасенс» из пятого дивизиона в Кубке Германии
«Гамбург» на выезде победил «Пирмасенс» в Кубке Германии — 2:1 (д.в.).
Гости уступали сопернику из пятого немецкого дивизиона после гола Янника Грисса на 53-й минуте, но сумели отыграться в конце основного времени, отличился Гильерме Рамуш. Победный гол в дополнительное время забил Рэнсфорд Кенигсдерффер.
В параллельном матче «Бохум» в гостях в дополнительное время обыграл «БФК Динамо» — 3:1. Хозяева после двух удалений завершали игру вдевятером.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|10
|1
|0
|41-8
|31
|
2
|Байер
|11
|7
|2
|2
|27-15
|23
|
3
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|4
|1
|19-10
|22
|
5
|Штутгарт
|11
|7
|1
|3
|20-15
|22
|
6
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|27-22
|20
|
7
|Хоффенхайм
|11
|6
|2
|3
|22-17
|20
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|11
|4
|2
|5
|20-19
|14
|
10
|Фрайбург
|11
|3
|4
|4
|15-20
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|11
|3
|3
|5
|16-19
|12
|
13
|Аугсбург
|11
|3
|1
|7
|15-24
|10
|
14
|Гамбург
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|
15
|Вольфсбург
|11
|2
|2
|7
|13-21
|8
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
17
|Майнц
|11
|1
|3
|7
|11-19
|6
|
18
|Хайденхайм
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|1 : 1
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|1 : 0
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|6 : 2
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|3 : 3
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|0 : 3
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|1 : 3
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|3 : 4
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|7
|П
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|6
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|9
|1
|2
Новости