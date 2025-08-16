Футбол
Германия
16 августа, 16:47

«Гамбург» в дополнительное время обыграл «Пирмасенс» из пятого дивизиона в Кубке Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Гамбург» на выезде победил «Пирмасенс» в Кубке Германии — 2:1 (д.в.).

Гости уступали сопернику из пятого немецкого дивизиона после гола Янника Грисса на 53-й минуте, но сумели отыграться в конце основного времени, отличился Гильерме Рамуш. Победный гол в дополнительное время забил Рэнсфорд Кенигсдерффер.

Кубок Германии. 1/32 финала.
16 августа, 14:00. Sportpark Husterhohe (Пирмазенс)
Пирмазенс
1:2
Гамбург

В параллельном матче «Бохум» в гостях в дополнительное время обыграл «БФК Динамо» — 3:1. Хозяева после двух удалений завершали игру вдевятером.

Кубок Германии. 1/32 финала.
16 августа, 14:00. Sportforum Hohenschonhausen (Берлин)
БФК Динамо
1:3
Бохум

Коман — после ухода из «Баварии»: «Этот клуб навсегда останется частью меня»

«Штутгарт» — «Бавария»: трансляция матча Суперкубка Германии онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 10 1 0 41-8 31
2
 Байер 11 7 2 2 27-15 23
3
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
4
 Боруссия Д 11 6 4 1 19-10 22
5
 Штутгарт 11 7 1 3 20-15 22
6
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 27-22 20
7
 Хоффенхайм 11 6 2 3 22-17 20
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 11 4 2 5 20-19 14
10
 Фрайбург 11 3 4 4 15-20 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 11 3 3 5 16-19 12
13
 Аугсбург 11 3 1 7 15-24 10
14
 Гамбург 11 2 3 6 9-17 9
15
 Вольфсбург 11 2 2 7 13-21 8
16
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
17
 Майнц 11 1 3 7 11-19 6
18
 Хайденхайм 11 1 2 8 8-26 5
