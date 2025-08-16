«Гамбург» в дополнительное время обыграл «Пирмасенс» из пятого дивизиона в Кубке Германии

«Гамбург» на выезде победил «Пирмасенс» в Кубке Германии — 2:1 (д.в.).

Гости уступали сопернику из пятого немецкого дивизиона после гола Янника Грисса на 53-й минуте, но сумели отыграться в конце основного времени, отличился Гильерме Рамуш. Победный гол в дополнительное время забил Рэнсфорд Кенигсдерффер.

Кубок Германии. 1/32 финала.

16 августа, 14:00. Sportpark Husterhohe (Пирмазенс)

В параллельном матче «Бохум» в гостях в дополнительное время обыграл «БФК Динамо» — 3:1. Хозяева после двух удалений завершали игру вдевятером.