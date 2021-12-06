Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг в интервью «СЭ» заявил, что футболист сборной Норвегии Эрлин Холлан в данный момент опережает по популярности лидера лыжной команды страны Йоханнеса Клебо.

— Холлан на данный момент — главная звезда Норвегии. Он хорош в Лиге чемпионов, тянет сборную. Он номер один, — отметил Нортуг.

— А еще у вас безумно популярен шахматист Магнус Карслен.

— Это фантастический человек. Не все в Норвегии внимательно следят за шахматами, поэтому не всегда получается оценить Карлсена по заслугам. Но такие парни, как Магнус, появляются раз в десятилетие, уж поверьте. Я погружен в шахматы и реально впечатлен тем, что он делает.

— В Норвегии сейчас полно суперзвезд. Футбол — Холлан, лыжи — Клебо, легкая атлетика — Вархольм, биатлон — Бе, шахматы — Карлссон. В чем секрет?

— У нас спорт стал очень популярен. Очень. Когда я был юным, такого бума и близко не было. Вот сейчас, если тебе 15 и ты лыжник — ты классный парень. В мое время ты просто сидел тихонько и держал рот на замке, чтобы никто не узнал, что ты занимаешься лыжами. Это не считалось крутым. А теперь у нас фокус на спорте. Каждый хочет быть атлетом, все тренируются и стремятся выглядеть хорошо. На кого ни посмотри — бегает, гоняет на лыжах, ходит в зал. И это отличная стартовая платформа для дальнейшего прогресса.

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