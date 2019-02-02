Петер Бош: "Байер" должен сыграть на высоком уровне, так как "Баварии" нужна только победа"

Главный тренер "Байера" Петер Бош накануне матча 20-го тура чемпионата Германии против "Баварии"​ отметил, что его команда должна будет сыграть на очень высоком уровне, так как мюнхенцам необходима победа. Он также отметил, что у соперника хорошая команда.

- У них хорошая команда, но и у нас тоже хорошая команда, - приводит пресс-служба клуба слова Боша. - Друг другу будут противостоять команды, умеющие играть в атакующий футбол. Для болельщиков это всегда приятное зрелище. Мы находимся на высоком уровне, но против "Баварии" мы должны будем сыграть на очень высоком уровне, ведь им необходима только победа.

Встреча пройдет 2 февраля, начало – в 17.30 (мск).

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