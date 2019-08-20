Первая тренировка Коутинью в составе «Баварии». Фото
13:06
Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью провел первую тренировку в составе немецкого клуба, соответствующую фотографию последний выложил в Twitter.
Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен ипанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.
Servus und willkommen beim #FCBayern! ? pic.twitter.com/23dSpqhBBp— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) August 20, 2019
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