Первая тренировка Коутинью в составе «Баварии». Фото

Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью провел первую тренировку в составе немецкого клуба, соответствующую фотографию последний выложил в Twitter.

Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен ипанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

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