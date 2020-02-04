Перишич выбыл на четыре недели из-за травмы и может пропустить матч с «Челси»

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич может пропустить матч Лиги чемпионов против «Челси» из-за травмы лодыжки. 31-летний хорват выбыл примерно на месяц, сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

Футболист получил травму во время тренировки во вторник утром. На нем сфолил Альваро Одриосола, которого баварцы арендовали у «Реала».

— На его поправку уйдет не менее четырех недель, и только тогда он сможет снова приступить к тренировкам, — приводит Goal слова Флика.

Перишич перешел из «Интера» в «Баварию» на правах годичной аренды за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов евро в августе 2019. В этом сезоне он провел 22 матча за мюнхенцев, в которых забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» баварцы проведут 25 февраля в Лондоне.