Перишич не планирует возвращаться в «Баварию»
Нападающий «Интера» Иван Перишич не планирует возвращаться в «Баварию», несмотря на слухи, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. 32-летний хорват пока не принял никакого решения о своем будущем.
Действующий контракт Перишича заканчивается в июне 2022 года. «Интер» скоро примет решение по поводу новой сделки.
Перишич в этом сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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