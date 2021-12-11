Нападающий «Интера» Иван Перишич не планирует возвращаться в «Баварию», несмотря на слухи, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. 32-летний хорват пока не принял никакого решения о своем будущем.

Действующий контракт Перишича заканчивается в июне 2022 года. «Интер» скоро примет решение по поводу новой сделки.

Перишич в этом сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.