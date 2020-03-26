Переговоры «Баварии» с Нойером о новом контракте могут провалиться

Переговоры «Баварии» с вратарем команды Мануэлем Нойером о новом контракте могут провалиться, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

— Переговоры «Баварии» с Мануэлем Нойером могут провалиться, — написал в своем Twitter Фальк. — Вратарь хочет более долгосрочную сделку, чем та, что предлагает клуб.

The negotiations between @FCBayern and @Manuel_Neuer could actually fail. The goalkeeper wants a longer contract than the club offers @BILD_Bayern @AlfredDraxler — Christian Falk (@cfbayern) March 25, 2020





Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, его нынешний контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.