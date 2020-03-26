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Переговоры «Баварии» с Нойером о новом контракте могут провалиться

15:44
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Переговоры «Баварии» с вратарем команды Мануэлем Нойером о новом контракте могут провалиться, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

— Переговоры «Баварии» с Мануэлем Нойером могут провалиться, — написал в своем Twitter Фальк. — Вратарь хочет более долгосрочную сделку, чем та, что предлагает клуб.


Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, его нынешний контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.

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