Переговоры Алабы и «Баварии» по новому контракту зашли в тупик. Игрок хочет попробовать себя в Испании

Переговоры «Баварии» по новому контракту с защитником команды Давидом Алабой зашли в тупик, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, на прошлой неделе председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич провели встречу с 28-летним австрийцем, его отцом и агентом Джорджем, а также еще одним представителем футболиста, Пини Захави. Сообщается, что стороны не достигли договоренности. Одна из причин — слишком высокие запросы игрока по зарплате. Вторая — сам австриец хотел бы попробовать себя в другой лиге и предпочел бы попробовать себя в чемпионате Испании. Сообщается, что до пандемии коронавируса им интересовались «Реал» и «Барселона», однако финансовая ситуация может вызвать проблемы с переходом игрока в один из этих клубов.

Нынешний контракт Алабы с «Баварией» действует до конца июня 2021 года. В сезоне-2019/20 австриец провел за команду 37 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 52 миллиона евро.