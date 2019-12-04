Пер Мертесакер: «Вклад Флика в победу Германии на чемпионате мира недооценен»

Экс-защитник сборной Германии Пер Мертесакер поделился мнением о главном тренере «Баварии» Хансе-Дитере Флике. С 2006 по 2014 год он занимал должность ассистента национальной команды.

— Его вклад в нашу победу на чемпионате мира недооценен, — цитирует Kicker Мертесакера. — Ханси объединяет игроков, он обладает такой способностью, которую я никогда раньше не встречал. Дело в маленьком эго и командном духе.

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