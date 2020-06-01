Павар заявил, что «Бавария» нацелилась на требл

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал о задачах клуба на текущий сезон. Мюнхенцы в турнирной таблице чемпионата Германии опережают дортмундскую «Боруссию» на семь очков.

— У нас очень качественный состав, — цитирует Павара BeIN Sports. — Хорошо выступаем в Кубке Германии и в Бундеслиге. Нужно продолжать также, потому что должны каждый год побеждать в этих турнирах. Мы мечтаем о Лиге чемпионов и хотим выиграть требл.

Думаю, в «Баварии» я сильно прибавил, особенно в атаке. Мне нужно забивать и дальше, раньше результативность была моим слабым местом. Но моя главная цель — по-прежнему хорошо обороняться.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Челси» — 3:0.

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