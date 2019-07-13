Павар рассказал, почему решил перейти именно в "Баварию"

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар рассказал, почему решил перейти именно в этот клуб. 23-летний француз перешел в стан мюнхенцев из "Штутгарта", покинувшего Бундеслигу по итогам прошлого сезона. Павар подписал контракт до 30 июня 2024 года. ​

– Я очень рад быть игроком "Баварии", – приводит пресс-служба клуба слова Павара. – Это большая честь. "Бавария" – невероятный клуб. Я голоден до побед, я хочу завоевывать титулы. Я хочу выиграть все. Так же, как и "Бавария", я ставлю перед собой большие цели. Поэтому я и перешел сюда. "Бавария" – лучший клуб для меня.

В прошедшем сезоне в составе "Штутгарта" Павар принял участие в 31 матче, отметившись тремя желтыми карточками.