Павар пропустит около месяца из-за травмы

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил травму лодыжки на тренировке. Француз может пропустить как минимум три-четыре недели, сообщает Kicker.

Его участие в трех отборочных матчах ЧМ-2022 в составе сборной Франции против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии под вопросом.

Напомним, Франция сыграет с Украиной 4 сентября.