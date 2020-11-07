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Павар пропустит матч с дортмундской «Боруссией»

09:27
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не сможет сыграть в матче 7-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.

По информации источника, 24-летний француз заработал травму, из-за которой пропустил тренировки команды в четверг и пятницу. Сообщается, что, вероятнее всего, его место в составе займет Буна Сарр, перешедший в «Баварию» в октябре 2020 года.

В сезоне-2020/21 Павар провел за «Баварию» 10 матчей, на его счету 1 результативная передача.

Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 20.30 (мск).

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