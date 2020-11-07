Павар пропустит матч с дортмундской «Боруссией»
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не сможет сыграть в матче 7-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.
По информации источника, 24-летний француз заработал травму, из-за которой пропустил тренировки команды в четверг и пятницу. Сообщается, что, вероятнее всего, его место в составе займет Буна Сарр, перешедший в «Баварию» в октябре 2020 года.
В сезоне-2020/21 Павар провел за «Баварию» 10 матчей, на его счету 1 результативная передача.
Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 20.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.