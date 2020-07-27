Павар получил травму перед ответным матчем с «Челси» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил травму на тренировке команды, сообщается в официальном Twitter клуба. Француз покинул поле на носилках. По итогам медицинского обследования у него выявили повреждение связок левой лодыжки.

Павар рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 8 августа. В первой встрече «Бавария» разгромила «Челси» — 3:0.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 4 гола и 7 результативных передач в 46 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.