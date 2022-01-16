Павар высказался об амбициях «Баварии» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от выступления команды в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Ни одна команда нас не пугает, — приводит слова Павара Telefoot. — Наш клуб является одним из лучших в мире. «Бавария» не боится ни «Реала», ни «ПСЖ».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Первый матч пройдет 15 февраля в Зальцбурге, ответная встреча — 8 марта в Мюнхене.