Павар — о Лиге чемпионов: «Бавария» не боится ни «Реала», ни «ПСЖ»
Павар высказался об амбициях «Баварии» в Лиге чемпионов
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от выступления команды в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.
«Ни одна команда нас не пугает, — приводит слова Павара Telefoot. — Наш клуб является одним из лучших в мире. «Бавария» не боится ни «Реала», ни «ПСЖ».
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Ред Булл Зальцбург». Первый матч пройдет 15 февраля в Зальцбурге, ответная встреча — 8 марта в Мюнхене.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|0 : 0
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|0 : 4
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|1 : 0
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|0 : 2
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|1 : 2
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
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