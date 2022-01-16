Павар: «Левандовски заслуживал «Золотой мяч»

Павар считает, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски, а не Месси

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заявил, что «Золотой мяч» должен был получить нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски, а не форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Левандовски заслуживал «Золотой мяч», — приводит слова Павара Telefoot. — Для меня есть два нападающих, которые не перестают забивать. Это Роберт Левандовски и Карим Бензема. Они легенды».

В нынешнем сезоне Левандовски забил 23 мяча за 19 матчах в бундеслиге. На счету Бензема 17 голов в 20 встречах в ла лиге.