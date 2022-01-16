Павар: «Левандовски заслуживал «Золотой мяч»
Павар считает, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски, а не Месси
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заявил, что «Золотой мяч» должен был получить нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски, а не форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
«Левандовски заслуживал «Золотой мяч», — приводит слова Павара Telefoot. — Для меня есть два нападающих, которые не перестают забивать. Это Роберт Левандовски и Карим Бензема. Они легенды».
В нынешнем сезоне Левандовски забил 23 мяча за 19 матчах в бундеслиге. На счету Бензема 17 голов в 20 встречах в ла лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|0 : 0
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|0 : 4
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|1 : 0
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|2 : 1
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|0 : 2
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|1 : 2
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
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