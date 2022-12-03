Павар готов остаться в «Баварии» при условии, что будет играть в центре обороны

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар озвучил руководству клуба условия, при которых согласится подписать новый контракт, пишет Kicker.

Футболист останется в команде только в том случае, если главный тренер Юлиан Нагельсманн гарантирует ему игру в центре обороны.

17 ноября Bild сообщал, что в «Баварии» недовольны последними высказываниями о своем будущем Павара.

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего игрока заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».

Контракт Павара с «Баварией» действует до 2024 года. В этом сезоне он сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил четыре гола.