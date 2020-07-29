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Патрик Шик: «Если «Лейпциг» и «Рома» договорятся, то я останусь в Германии. Я бы хотел остаться»

09:48
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Нападающий Патрик Шик, проводящий сезон-2019/20 в «Лейпциге» на правах аренды из «Ромы», заявил о желании остаться в немецкой команде.

— У меня есть контракт с «Ромой» еще на два года, но, если «Лейпциг» сможет договориться с римлянами, то я останусь в Германии, — цитирует Bild Шика. — В любом случае, все не в моих руках. Тем более, в этом году все еще сложнее, потому что трансферное окно будет открыто до 5 октября. В любом случае, я еще не выехал из своего жилья в Лейпциге.

Чего хотел бы я? Остаться в «Лейпциге»! Мы провели великолепный сезон. Я верю в команду, в философию тренера. Думаю, у нас достаточно высококлассная команда для того, чтобы бороться за чемпионство и Лигу чемпионов, так что меня тут все устраивает.

В сезоне-2019/20 Шик провел за «Лейпциг» 26 матчей, на счету 24-летнего чеха 10 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

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