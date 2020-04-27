Патрик Шик: «Буду рад, если «Лейпциг» выкупит меня из «Ромы»»

Нападающий «Ромы» Патрик Шик, выступающий в сезоне-2019/20 на правах аренды за «Лейпциг», рассказал, что хотел бы остаться в немецком клубе на постоянной основе.

— Сейчас все зависит от того, смогут ли клубы договориться, — цитирует Kicker Шика. — Если они договорятся, то буду рад, если «Лейпциг» выкупит меня у «Ромы».

Сообщается, что римский клуб хочет получить за Шика 29 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Шик провел за «Лейпциг» 19 матчей, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего чеха в 20 миллионов евро.