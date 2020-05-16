Патрик Шик близок к переходу в «Лейпциг» на постоянной основе

Нападающий «Ромы» Патрик Шик, выступающий за «Лейпциг» на правах аренды в сезоне-2019/20, близок к тому, чтобы перейти в немецкий клуб на постоянной основе, сообщает Sky Sports Italia.

По информации источника, «Лейпцигу» удалось сбить сумму трансфера до 25 миллионов евро, хотя ранее римляне не соглашались отпускать 24-летнего чеха менее чем за 28 миллионов евро. Единственное препятствие для сделки — другое условие «Ромы». Итальянский клуб хочет получить всю сумму за форварда одним траншем, в то время как немецкий клуб хочет совершать выплаты частично в течении нескольких сезонов.

На счету Шика 7 голов и 3 результативных передачи в 19 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

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Первый матч после возобновления бундеслиги «Лейпциг» проведет дома против «Фрайбурга». Встреча пройдет в субботу, 16 марта, начало — в 16.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Лейпцига» — 1,35, ничья — 5,25, победа «Фрайбурга» — 8,5.