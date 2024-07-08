Палинья прошел медосмотр перед переходом в «Баварию»
Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья близок к переходу в «Баварию», сообщает Sky Sports Germany.
По сведениям источника, 28-летний игрок сборной Португалии прошел медосмотр в мюнхенском клубе, сейчас осталось уточнить некоторые детали сделки. Стоимость трансфера оценивается в 46 миллионов евро.
В минувшем сезоне Палинья забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за «Фулхэм».
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9
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10
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12
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14
|Боруссия М
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15
|Унион Б
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|0-0
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16
|Бохум
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17
|Ст-Паули
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18
|Хольштайн
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
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Аугсбург – Вердер
|- : -
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
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РБ Лейпциг – Бохум
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|24.08
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
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Вольфсбург – Бавария
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