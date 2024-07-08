Палинья прошел медосмотр перед переходом в «Баварию»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья близок к переходу в «Баварию», сообщает Sky Sports Germany.

По сведениям источника, 28-летний игрок сборной Португалии прошел медосмотр в мюнхенском клубе, сейчас осталось уточнить некоторые детали сделки. Стоимость трансфера оценивается в 46 миллионов евро.

В минувшем сезоне Палинья забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за «Фулхэм».