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Пальинья хочет продолжить карьеру в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья поделился мнением о возможном переходе в «Баварию».

«Мне не дают говорить, но я хотел бы кое-что сказать», — цитирует Пальинью Fussball News.

По данным Фабрицио Романо, футболист согласовал контракт с немецким клубом и хочет перейти в команду. Однако «Фулхэм» отклонил улучшенное предложение «Баварии».

В прошедшем сезоне футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока — 55 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

ФК Бавария
ФК Фулхэм
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