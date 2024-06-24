Пальинья хочет продолжить карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья поделился мнением о возможном переходе в «Баварию».

«Мне не дают говорить, но я хотел бы кое-что сказать», — цитирует Пальинью Fussball News.

По данным Фабрицио Романо, футболист согласовал контракт с немецким клубом и хочет перейти в команду. Однако «Фулхэм» отклонил улучшенное предложение «Баварии».

В прошедшем сезоне футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока — 55 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.