«Палец бога». «Боруссия» пошутила над своим вратарем

«Боруссия» (Менхенгладбах) в своем Twitter опубликовала шуточное видео о своем вратаре Янне Зоммере.

— Палец бога. Ян Зоммер всегда готов помочь, когда бы он вам не понадобился, — говорится в сообщении.

The Finger of God ?



Whenever you need him, @YannSommer1 is there to help ??#DieFohlen pic.twitter.com/jIQojBC2Gy — Gladbach (@borussia_en) December 10, 2019

На видео обыгрывается эпизод, когда Зоммер в последний момент предотвратил гол в матче чемпионата Германии против «Баварии» (2:1).

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