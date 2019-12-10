«Палец бога». «Боруссия» пошутила над своим вратарем
19:19
«Боруссия» (Менхенгладбах) в своем Twitter опубликовала шуточное видео о своем вратаре Янне Зоммере.
— Палец бога. Ян Зоммер всегда готов помочь, когда бы он вам не понадобился, — говорится в сообщении.
The Finger of God ?— Gladbach (@borussia_en) December 10, 2019
Whenever you need him, @YannSommer1 is there to help ??#DieFohlen pic.twitter.com/jIQojBC2Gy
На видео обыгрывается эпизод, когда Зоммер в последний момент предотвратил гол в матче чемпионата Германии против «Баварии» (2:1).
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