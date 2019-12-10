Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Палец бога». «Боруссия» пошутила над своим вратарем

19:19
Теги:

«Боруссия» (Менхенгладбах) в своем Twitter опубликовала шуточное видео о своем вратаре Янне Зоммере.

— Палец бога. Ян Зоммер всегда готов помочь, когда бы он вам не понадобился, — говорится в сообщении.

На видео обыгрывается эпизод, когда Зоммер в последний момент предотвратил гол в матче чемпионата Германии против «Баварии» (2:1).

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир