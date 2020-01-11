Пако Алькасер хочет покинуть «Боруссию»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Пако Алькасер может покинуть клуб. 26-летний испанец опасается, что после прихода Эрлина Холанна, его игровое время может сильно сократиться, так как норвежец моложе и клуб будет делать ставку именно на него, сообщае Sky in Germany.

«Боруссия» готова рассмотреть вариант продажи нападающего Пако Алькасера. На 26-летнего испанца претендует «Атлетико», но клуб из Дортмунда требует за форварда 40 миллионов евро. Действующий контракт нападающего со «шмелями» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Пако Алькасер провел 15 матчей за «Боруссию», отличившись семью голами и двумя передачами.