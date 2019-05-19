"Падерборн" вслед за "Кельном" вышел в бундеслигу 1, "Унион" сыграет в "стыках" со "Штутгартом"

Завершился сезон во второй немецкой бундеслиге. По итогам 34-го тура определился второй клуб, выходящий напрямую в элитный дивизион. Вслед за досрочным победителем турнира "Кельном" им стал "Падерборн". Эти команды займут места вылетевших "Ганновера" и "Нюрнберга".

Третье место в таблице занял берлинский "Унион", которому предстоят стыковые матчи со "Штутгартом".

В третью бундеслигу вылетели "Магдебург" и "Дуйсбург", их места займут "Оснабрюк" и "Карлсруэ". "Ингольштадт" сыграет в стыках за место во второй бундеслиге с "Вееном".