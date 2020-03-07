«Падерборн» проиграл «Кельну» и остался последним в таблице бундеслиги

«Падерборн» уступил «Кельну» в домашнем матче 25-го тура бундеслиги. Поражение оставило хозяев на последнем месте в таблице чемпионата. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

«Падерборн» — «Кельн» — 1:2 (0:2)

Голы: Мере, 28 (0:1). Хектор, 36 (0:2). Србени, 73 (1:2).

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Коллинз, Шонлау, Фридьонссон (Риттер, 73), Антви-Аджей (Хольтманн, 42), Прегер, Василиадис, Михель (Сабири, 46), Србени.

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор (Реджбецай, 74), Мере, Якобс, Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Модест (Теродде, 84), Ут (Дрекслер, 82).

Предупреждения: Србени, 34. Фридьонссон, 63. Ут, 79. Реджбецай, 80. Скири, 85. Мере, 86. Сабири, 88.

Судья: Зиберт.

6 марта. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».