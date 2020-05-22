Бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз считает, что форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлин Холанн не смог бы закрепиться в основе мюнхенцев. По мнению ветерана, нападающий бы проиграл конкуренцию Роберту Левандовски.

— Холанн действительно особенный игрок, — цитирует FourFourTwo Харгривза. — Он забивает голы так, что это кажется простым, хоть это и непросто. Его гол в ворота «Шальке» забит с виду очень просто. Он невероятно хорош, но Левандовски так же хорош в «Баварии». Так что если бы Холанн перешел в «Баварию», он бы не попадал в состав, просто из-за того, что они играют на одинаковой позиции.

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