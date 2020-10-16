Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Дюреном» в первом раунде Кубка Германии (3:0) признался, что соперник из 5-го дивизиона играл на высоком уровне. Также он добавил, что мюнхенцы сыграли не блестяще.

— Мы отлично справились с обязательной задачей, — цитирует пресс-служба клуба Мюллера. — «Дюрен» продемонстрирвал концепцию, которая стала для нас сюрпризом, и за это им большое уважение. С первой и до 90-й минуты не было ощущения, что мы играем против команды из пятого дивизиона. Они нас агрессивно прессинговали. С нашей стороны игра была не блестящей, но вполне нормальной.