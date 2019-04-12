Отец Йовича: "У сына есть предложение от "Барселоны"

Милан Йович, отец форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича, подтвердил, что в услугах его сына заинтересована "Барселона"​.

– У Луки есть предложения. Например, из "Барселоны", – цитирует Йовича-старшего Bild. – Но у него нет желания туда переходить. Он не знает, будет ли он попадать в состав.

Несколько дней назад он приезжал ко мне и у нас состоялся разговор. Сын мне сказал: "Папа, я не задумываюсь о деньгах". Он хочет остаться в "Айнтрахте" и сыграть с клубом в Лиге чемпионов. Ему очень нравится в команде.

Лука не хочет идти против "Айнтрахта". Если клуб скажет: "Нам нужно заработать", он не будет идти против интересов клуба.

В текущем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 39 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач.