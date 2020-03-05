Отец Холанна: «Чемпионат Испании был бы полезен моему сыну»

Альф-Инге Холанн, отец и агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, не исключил, что 19-летний форвард продолжит карьеру в Испании. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала».

— Мы контактировали с более чем сотней команд, — цитирует A Bola Холанна-старшего. — Это правда, что испанская лига будет очень полезна для моего сына. Там есть отличные команды. Но сложно сказать, будет ли он играть в Испании. Будем следить за ситуацией.