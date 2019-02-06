Отец Хамеса Родригеса: "Очень грустно видеть, как сын сидит на скамейке запасных"

Отец полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса Уилсон признался, что его сын не чувствует себя счастливым в "Баварии", где выступает на правах аренды, сообщает Bulinews.com.

– Сейчас он очень тихий и не очень радостный. Касательно варианта с "Ювентусом", то это был бы хороший вариант, учитывая нынешний статус чемпионата Италии.

Анчелотти и Хайнкес ранее в "Баварии" использовали Хамеса на той позиции, где он и должен играть. Топ-футболист должен быть на поле! Нужно использовать его сильные стороны. Очень грустно видеть, как он сидит на скамейке запасных. Вся Колумбия такого мнения, – цитирует отца футболиста Bulinews.com.

Ранее сообщалось, что Родригес не ладит с главным тренером мюнхенской команды Нико Ковачем.

В текущем сезоне 27-летний колумбиец сыграл в 14 матчах за "Баварию", забил три гола и отдал две голевые передачи.

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