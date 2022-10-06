Капитан «Лейпцига» Гулачи выбыл на продолжительный срок из-за травмы колена

Голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи получил серьезную травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (3:1), сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Капитан «быков» выбыл из строя на длительный период.

В текущем сезоне 32-летний голкипер успел сыграть 10 матчей во всех турнирах, 3 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.