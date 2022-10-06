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6 октября, 12:47

Капитан «Лейпцига» Гулачи выбыл на продолжительный срок из-за травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Петер Гулачи получил травму.
Фото ФК «Лейпциг».

Голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи получил серьезную травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (3:1), сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Капитан «быков» выбыл из строя на длительный период.

В текущем сезоне 32-летний голкипер успел сыграть 10 матчей во всех турнирах, 3 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Петер Гулачи
ФК Лейпциг
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 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
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 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
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21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
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 - : -
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Кристофер Нкунку

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Алассан Плеа

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Ко Итакура

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