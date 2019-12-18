Основной голкипер «Айнтрахта» выбыл на полтора месяца

Голкипер «Айнтрахта» Фредерик Реннов пропустит старт второго круга бундеслиги. Он выбыл минимум на шесть недель, сообщает Kicker.

В матче 15-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (0:1) датский голкипер получил разрыв сухожилия бедра.

27-летний Реннов был приобретен «Айнтрахтом» летом прошлого года у «Бреннбю» за 2,8 миллиона евро. В текущем сезоне датчанин провел 14 матчей и пропустил 21 мяч.