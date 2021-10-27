«Фрайбург» по пенальти обыграл «Оснабрюк» в Кубке Германии, «Нюрнберг» проиграл «Гамбургу»

«Оснабрюк» проиграл «Фрайбург» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Победитель определился в серии пенальти.

В другой встрече «Гамбург» по пенальти выиграл у «Нюрнберга».

Кубок Германии

1/16 финала

«Оснабрюк» — «Фрайбург» — 2:2 д.в. (0:1, 1:0, 1:1). Пенальти — 2:3

Голы: Грифо, 33 (0:1). Гугганиг, 90+7 (1:1). Клаас, 109 (2:1). К.Шлоттербек, 120 (2:2).

Удаление: Симакала (О), 117.

Судья: Шредер.

Оснабрюк. Стадион «Bremer Brucke».

«Нюрнберг» — «Гамбург» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 2:4

Нюрнберг. Стадион «Макс-Морлок-Штадион».