Оригинал трофея чемпиона бундеслиги доставят в Мюнхен

Оригинал трофея чемпиона Германии будет доставлен в Мюнхен, информирует Bild. Напомним, что "Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 33-го тура чемпионата Германии (0:0) и не смогла стать чемпионом в этом туре.

К тому же мюнхенцы позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

В случае победы дортмундцев, команда получит дубликат трофея. Оригинал будет доставлен в Дортмунд позднее.

Последний раз чемпион Германии определялся в последнем туре в сезоне 2008/2009, когда титул завоевал "Вольфсбург". Опередить "волков" могли "Бавария" и "Штутгарт", которые перед последним туром уступали всего два очка. Мюнхенцы выиграли свой заключительный матч в чемпионате, однако (с учетом победы "Вольфсбурга" над "Вердером") остались вторыми.

В заключительном туре "Бавария" примет "Айнтрахт", а дортмундцы на выезде сыграют с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

The original Bundesliga shield will be in Munich next week. There will be a duplicate in Mönchengladbach in case Dortmund win the league [Bild] pic.twitter.com/TnQS8ETCJZ – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 11 мая 2019 г.

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