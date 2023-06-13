Ондуа прокомментировал свое будущее

Гаэль Ондуа, полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна, прокомментировал свое будущее.

«Где я буду играть? Скоро вы все узнаете», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

После чемпионата мира Ондуа покинул «Ганновер». В текущем сезоне он провел только два матча в составе немецкого клуба.

27-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Контракт с «Ганновером» у Ондуа истекает 30 июня, и он может перейти в новый клуб бесплатно как свободный агент. Ранее 27-летний камерунец играл за датский «Вайле», махачкалинский «Анжи» и швейцарский «Серветт». Также в его активе один матч за ЦСКА.