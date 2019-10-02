«Он смотрит Лигу чемпионов только по телевизору». Гендиректор «Боруссии» потроллил Обамеянга

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханц-Йоахим Ватцке потроллил нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

— Обамеянг блестяще играет за «Арсенал», — заявил Ватцке в интервью Suddeutsche Zeitung. — Наверное, ему нравится смотреть на количество своих забитых голов и в свой кошелек. Но по вторникам и средам он смотрит Лигу чемпионов только по телевизору и грустит.

В текущем чемпионате Англии Обамеянг в 7 турах забил 7 голов. 30-летний габонец не смог огорчить только «Ливерпуль».