Ольмо получил рецидив травмы и может пропустить оставшиеся матчи в этом году
18:56
Полузащитник «Лейпциг» Дани Ольмо получил рецидив мышечной травмы. На восстановление у него уйдет около месяца, сообщает Bild.
В этом сезоне 23-летний испанец принял участие только в 4 матчах чемпионата Германии. Также на его счету 2 игры в Лиге чемпионов.
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