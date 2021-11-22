Ольмо получил рецидив травмы и может пропустить оставшиеся матчи в этом году

Полузащитник «Лейпциг» Дани Ольмо получил рецидив мышечной травмы. На восстановление у него уйдет около месяца, сообщает Bild.

В этом сезоне 23-летний испанец принял участие только в 4 матчах чемпионата Германии. Также на его счету 2 игры в Лиге чемпионов.