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Ольмо получил рецидив травмы и может пропустить оставшиеся матчи в этом году

18:56
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Полузащитник «Лейпциг» Дани Ольмо получил рецидив мышечной травмы. На восстановление у него уйдет около месяца, сообщает Bild.

В этом сезоне 23-летний испанец принял участие только в 4 матчах чемпионата Германии. Также на его счету 2 игры в Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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