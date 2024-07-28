Ольмо отказался от всех предложений клубов, кроме «Барселоны»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо планирует продолжить карьеру «Барселоне». Футболист отказался от предложений других клубов, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы подписать с 26-летним испанцем контракт на 6 лет.

В прошлом сезоне Ольмо в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.