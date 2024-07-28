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Сегодня, 09:58

Ольмо отказался от всех предложений клубов, кроме «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо планирует продолжить карьеру «Барселоне». Футболист отказался от предложений других клубов, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы подписать с 26-летним испанцем контракт на 6 лет.

В прошлом сезоне Ольмо в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.

ФК Барселона
ФК Лейпциг
Дани Ольмо
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